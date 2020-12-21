Российский исполнитель Борис Моисеев серьезно напугал поклонников
Как передает Politeka.net, такую реакцию вызвало фото, опубликованное на странице артиста в Инстаграм.
Там появился черно-белый портрет Моисеева.
«Ровно 10 лет назад жизнь Бориса Моисеева изменилась до и после…» - сказано в подписи к фото.
Отметим, некоторые фолловеры отметили, что черно-белое фото на странице любимого артиста их не на шутку стревожило.
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«Борис Михайлович, не путайте нас 🙏🏻 Очень Вас любим ❤️❤️❤️», «Господи....так испугалась от этого чёрно- белого фото...💔 Здоровья Борису и долгих лет жизни..🙏❤️💝😘», "Борис, вы большой молодец! Держитесь", "Боря, мальчик наш любимый! Держись", - пишут в Сети.
Напомним, Борис Моисеев в декабре 2010 года перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться — у 66-летнего артиста парализованы верхняя губа и левая рука, затруднена речь.
В сентябре 2020 года близкие артиста сообщили, что его состояние ухудшилось.
«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — говорила адвокат Тамара Пухова журналистам.
Более того, по ее словам. Проблемы со здоровьем – сейчас не единственные трудности у Моисеева. Сообщалось, что эму не хватает денег.
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