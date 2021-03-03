Примадонна российской эстрады, певица и легенда Алла Пугачева удивила поведением на сцене

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Пугачева выступала с популярным исполнителем Борисом Моисеевым.

Примадонна была одета в традиционный короткий балахон, который скрывал ее фигуру, но открывал взору стройные ножки певицы, которыми она всегда гордилась. На голове у Аллы были кучеряшки. Вероятно, результат химической завивки, модной в то время. Образ завершали белые сапожки.

Еще совсем молодой Моисеев позировал в двух разных нарядах. На первом он предстал в белом костюме, а на втором притворился диким зверем. На артисте был костюм тигра или кота. Особое внимание привлекло фото, на котором Пугачева оседлала Моисеева.

«Алла Пугачева и Борис Моисеев, 1983», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, Борис Моисеев был классическим танцором до тех пор, пока его не заметила Алла Пугачева. Именно она пригласила его работать в своем шоу в качестве артиста балета.

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