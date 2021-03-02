Знаменитий російський комік і шоумен Максим Галкін показав ошатну Аллу Пугачову по дорозі на торжество

Артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Галкін розповів, що ввечері вони з Аллою Борисівною вирушили на день народження відомого кутюр'є В'ячеслава Зайцева. Судячи з усього, нове фото подружня пара зробила в машині по дорозі на свято.

В об'єктив потрапили тільки обличчя і шиї знаменитостей, однак і по ним помітно, що пара не забула причепуритися з нагоди торжества. Так, Галкін одягнений в офіційний костюм і пальто, а ось наряд його супутниці розгледіти складніше.

Проте в очі відразу кидається яскравий аксесуар Примадонни - червоний капелюшок у вигляді квітки з томною сіточкою, що спадає на обличчя.

Галкін щасливо посміхається поруч з дружиною, а Алла Борисівна виглядає серйозною і задумливою.

"Їдемо привітати з днем народження легендарного кутюр'є В'ячеслава Михайловича Зайцева!",- підписав фото шоумен.

Шанувальники пари тут же відреагували на цей пост. Багато хто відзначає, що обличчя 71-річної співачки на фото виглядає неприродно.

"Боже як Алла Борисівна хороша!", "Яка ви красива пара", "гарного вечора. Алла Борисівна як завжди шикарна", "як ніби з лялькою", "Вибачте, але може час вже натурально старіти. Це в рази приємніше виглядає цих моторошних масок", "а що у Алли з губками?", "З бабусею!",- пишуть люди.

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