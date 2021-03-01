В сети бурно обсуждают неожиданное омоложение Аллы Пугачевой на новых фотографиях

Как сообщает Politeka.net, на днях известная российская артиста Алла Пугачева опубликовала милое фото, на котором запечатлена в гостях у семьи Юдашкиных. На снимке звезда позирует в компании хозяйки дома Марины Юдашкиной. Этот снимок вызвал бурное обсуждение в соцсети, так как на нем 71-летняя примадонна выглядит сильно помолодевшей и нарядной.

Как видно, в гости к своим друзьям Алла Борисовна пришла в стильных полосатых брюках широкого кроя и элегантной черной блузе, которая изящно подчеркнула линию плеч, а свой образ она дополнила массивным поясом интересного фасона. Многие отметили, что у звезды новая стрижка, ее волосы аккуратно уложены, а вот лицо вызвало больше всего споров. Многие пользователи уверенны, что артистка снова прибегла к услугам пластических хирургов и косметологов.

Так, преображение Пугачевой прокомментировала известный косметолог Марта Орлова. По ее словам, певица точно прибегает к омолаживающим косметическим процедурам, причем ее внешность – это результат не одной пластики, а целого ряда вмешательств. Орлова считает, что за всю жизнь Алла Борисовна прибегала к десяткам процедур, чтобы сохранить внешность, при этом все на ее лице выглядит довольно гармонично.

Обсуждают новую внешность Пугачевой и ее фолловеры в соцсетях, многие, например, обратили внимание, что на последних фото губы примадонны стали заметно объемнее, а на ее лице абсолютно отсутствуют морщины, и это в 71 год. "Прекрасная Алла Борисовна!", "Алла Борисовна все краше и краше", "Какие вы красавицы, будьте здоровы!", "70-летние старушки играют в молоденьких", "Годы вас не берут, Алла Борисовна!", - пишут в комментариях к фото Пугачевой.

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