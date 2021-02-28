Маленький сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина изумил неожиданным увлеченеим
Как передает Politeka.net, 44-летний юморист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал семилетнего Гарри за любопытным занятием (чтобы посмотерть ролик, проскролльте вниз).
Так, мальчик врубил песни Пугачевой, натянул каску и перчатки и стал "монтировать" трубопровод, периодически ремонтируя отпавшие детали.
К нему с камерой подкрался удивленный отец, который поинтересовался: "Гарри Максимыч, что за работы вы проводите?"
"Трубу чиню", - ответил малыш, связывая конструкцию веревочкой.
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"А музыкальный фон у тебя какой работает! Клаасс, молодец!", - похвалил сына Галкин.
"Дети любят ставить в игровой комнате альбомы мамы и под них заниматься своими делами. Сегодня с утра ведутся трубопроводные работы в музыкальном сопровождении Аллы в любимой каске Гарика, подаренной ему когда-то Галиной Борисовной Волчек. Эти каски Современник сделал к долгожданному окончанию ремонта театра. #гарригалкин #юныйстроитель", - так муж Пугачевой подписал эти забавные кадры.
Один из пользователей засомневался в "правильности" музыкальных вкусов звездных двойняшек, на что юморист ответил: "Если Вы про музыку, то у них самые широкие вкусы: от Грига и Аллы до самой современной рок-музыки, поп. У Гарика и Лизы полный ассортимент, каждый день им качаю"
Остальные присоединились к обсуждению:
"Выше всех похвал👍дети - отражение родителей😘"
"🙏 серьёзный,деловой ))))😂👍"
"Музыка мамы вдохновляет "по особенному"! Как видно, что ребёнку это нравится!"
"Мужчина должен все уметь делать в доме! 👏"
"Правильно стране нужны рабочие руки, артистов и так хватает. 😄👍"
"В перчатках и каске - все по-взрослому😂"
"Любое дело под песни Аллы делается намного легче!❤️"
Напомним, что Галкин решил вспомнить детство и опозорился под истеричный хохот Пугачевой: "Чего не сделаешь ради..."
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