Певица Алла Пугачева не прогадала с презентом - все в восторге

Муж 71-летней Примадонны Максим Галкин похвастался в своем микроблоге в Инстаграм подарком для сына. Как передает Politeka.net, по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 феварля, Алла Борисовна решила принарядить семилетнего Гарри, подарив ему рубашку, как у папы.

Счастливый Галкин и не менее счастливый Гарри позировали на фото в одинаковых ансамблях: уже упомянутых клетчатых рубашках, джинсах, желтых ветровках и кедах.

Парочка сидела на ступеньках огромной лестницы в замке Пугачевой и Галкина и с довольным видом смотрела в камеру.

"Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы - он такой счастливый 😊", - поделился впечатлениями Максим.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Мальчики, с Праздником!🔥"

"Похож👏"

"Какие счастливые😍"

"У Гарика гордость в глазах🔥"

"для счастья нужно не так уж и много..."

"Мама заботливая и жена) Алла ты 👍"

"Два защитника Отечества в классных одинаковых рубашках! Здорово! Наилучшие поздравления!"

"Братаны)))!"

"Вам очень идёт, отлично смотритесь!"

Ранее мы рассказывали, Галкин вызвал недоумение странным танцем с дочкой. Так, отец с семилетней Лизой очень старались, чтобы их танго получилось впечатляющим, но, конечно же, процесс выглядел довольно забавно.

«Такой умный и любящий папа, научит многому детей!❤️», «Вот это папа! 👏👏👏Максим, молодец! Как же деткам повезло с такими родителями! 👍🥰💋💞», «Папина дочка! И точка😍😍», «Лиза по ходу лучше разбирается в танцах и кажется музыкальнее чем папа», - отреагировали поклонники звездного семейства.

Напомним, что Галкин решил вспомнить детство и опозорился под истеричный хохот Пугачевой: "Чего не сделаешь ради..."

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