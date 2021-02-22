Известная артистка Алла Пугачева вышла в люди с молодым мужем Максимом Галкиным

Как сообщает Politeka.net, примадонна российской эстрады Алла Пугачева скоро отметит свой 72-й день рождения. Годы взяли свое – звезда оставила сцену и вместе с мужем Максимом Галкиным занялась воспитанием детей – близнецов Гарри Лизы, которых паре родила суррогатная мать. Однако, уход со сцены не уменьшил количество поклонников женщины, которая поет. Так, в соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артистке, на которых фанаты обмениваются ее фотографиями и новостями.

Так, недавно в одном из таких фан-аккаунтов опубликовали милое фото Аллы Борисовны, на котором она позирует в компании своего супруга, похоже, пара вышла в люди вместе. Перед камерой артистка появилась в светлой юбке и черной кофточке, поверх которой накинула коричневую куртку. Ее волосы распущены в пышной укладке, а на лице легкий макияж и милая улыбка, правда лицо выглядит восковым и покрыто морщинами. Все же возраст берет свое и оставаться свежей звезде не очень-то удается.

Однако, поклонники Пугачевой в восторге от ее вида, а главное от милой улыбки, которая преображает вид. Звезду засыпают комплиментами в комментариях к фотографии. "Алла номер один в стране", "Классные", "Как всегда, Вы прекрасны. Счастьем лучезарным светитесь", "Супер", "Только Шекспир мог описать вашу благословенную Богом жизнь", "Ну вот хоть на себя немного похожа", "Алла всегда лучится теплом и радушием. Максим на этом фото, как лев, в готовности к прыжку – попробуйте только мою Аллусю обидеть, загрызу", - пишут фанаты в комментариях к фото.

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