В Сети появилось редкое фото известной российской певицы Кристины Орбакайте вместе с отцом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу семьи Аллы Пугачевой в соцсети.

Так, в сети опубликовали фотографию, на которой дочь легендарной Пугачевой Кристина Орбакайте позирует рядом со своим отцом Миколасом Орбакасом.

"Кристина с папой", - говорится в подписи к фото.

В комментариях поклонники Кристина и семьи Пугачевой отметили, что певица очень похожа на своего отца.

"У Кристины нос и глаза папы", "Замечательно, что дочка знает и общается с отцом, хорошим человеком! Заслуга и ее, и Аллы!", "Кристина - копия папы, от Пугачевой ни капли", "Так на папу похожа", - пишут в комментариях.

Как известно, отцу Кристины 75 лет. Он родился в Литве, а затем переехал в Москву, чтобы получить актерское образование. В 1969 году он познакомился с Пугачевой, а в 1971 году у пары родилась дочь Кристина. Однако они были вместе недолго - в 1973 году пара рассталась из-за постоянных гастролей и скачка популярности Пугачевой. Впрочем, на отношения Николаса с дочерью это не повлияло, и они до сих пор тесно общаются.

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