Онук Алли Пугачової Микита Пресняков не на жарт налякав своїх шанувальників

Нове фото співак і артист виставив у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, син Христини Орбакайте розповів, навіщо йому знадобилося їхати в клініку.

За словами Микити Преснякова, щороку він за традицією їздить до лікарів і повністю обстежується.

"Раз на рік ганяю в клініку на повний чек ап) чого і всім раджу! Будьте здорові)", - підписав онук Алли Пугачової" лікарняний " знімок.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і побажали молодому онукові Алли Пугачової.

"Ви молодець, бережіть себе"," Татусь"," Здоров'я теж змолоду треба берегти", " тим же самим сьогодні займаюся, але тільки не повністю, а Лор-історією і легкими) після перенесеного ковіда митарств не менше, ніж під час нього", В тебе все круто. Просто занадто круто. Ти навіть не осощнаншь наскільки ти краще за всіх ❤️ я це пишу без фанатизму", "взаємно і спи спокійно", "це дуже хороша звичка, а Мене ось до лікарів не затягнеш", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Микита Пресняков розважався в сауні з красунями.

Дружина Преснякова показала, як плаває в басейні разом з іншими дівчатами. Разом з ними знаходиться і Микита. При цьому крім нього чоловіків в кадрі немає.

Микита Пресняков спостерігав за плаваючими дівчатами, спершись на бортики басейну.

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