Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал подаренную бабушкой квартиру

На ток-шоу "Звезды сошлись" певец показал, в каких условиях живет вместе с супругой Аленой Красновой.

Как известно, после свадьбы молодая пара поселилась в самом центре Москвы в четырехкомнатной квартире, которую им подарила Алла Пугачева.

В квартире есть просторная кухня, а также гостиная.

Помимо этого имеется музыкальная студия, где Пресняков может работать, не покидая квартиру.

Его супруга тоже работает дома. Она придумывает новые модели платьев и жакетов.

Дома у Никиты и Алены живет немецкий шпиц Шуня. Детей пара пока не планирует.

Никита женился на Алене 27 июля 2017 года. Роспись состоялась в одном из загсов Москвы, после чего молодожены устроили пышное торжество по случаю бракосочетания в элитном подмосковном коттеджном поселке на территории санатория «Барвиха».

Отметим, отец Преснякова не скрывал, что надеется скоро увидеть внуков. Но сам Никита по єтому поводу заявил что планирует стать отцом, но вряд ли скоро.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.

Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полноватая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.