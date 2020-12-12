В сети обсуждают совместный снимок сыновей певицы Кристины Орбакайте

Как передает Politeka.net, редкое фото опубликовали на одной из фан-страниц 49-летней артистки в Инстаграм.

Как известно, Кристина Орбакайте — мама троих детей. И если имя старшего сына артистки Никиты Преснякова сейчас уже у всех на слуху, то младший сын Кристины 22-летний Дени Байсаров еще мало известен широкой публике.

Совсем недавно он вернулся в Россию после учебы в частном колледже Великобритании, которая началась в 2015 году.

«Братья 🥰😍», - коротко говорится в подписи к снимку.

Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали на снимок различными комментариями. Мнения людей разделились, одни считают, что братья очень похожи между собой, другие, наоборот, никакого внешнего сходства не увидели.

" Красавчики оба талантливы здоровья счастья любви успехов вам❤️❤️❤️😍😍😍😂😂 ", "Очень похожи братики", "Они совсем разные. Какие похожие. Хорошие ребята", "А почему так мало сердечек????!!!!!!!!Такие красивые лица!Здоровья и успехов!!!!!"- высказались в сети.

Ранее мы сообщали, Дени Байсаров познакомил свою звездную бабушку Аллу Пугачеву с невестой. Известно, что парень уже несколько лет встречается с 21-летней студенткой МГИМО Марией. И, видимо, дело близится к свадьбе, раз он рискнул привести возлюбленную на день рождения Примадонны.

Мария поделилась в Инстаграм совместной фотографией с Аллой Борисовной.

"Какие теплые воспоминания... с днем рождения Алла", - говорится в подписи.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".