Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков не на шутку напугал своих поклонников

Новое фото певец и артист выставил в своем личном микроблоге Instagram.

Так, сын Кристины Орбакайте рассказал, зачем ему понадобилось ехать в клинику.

По словам Никиты Преснякова, каждый год он по традиции ездит к врачам и полностью обследуется.

"Раз в год гоняю в клинику на полный чек ап) чего и всем советую! Будьте здоровы)", - подписал внук Аллы Пугачевой "больничный" снимок.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и пожелали молодому внуку Аллы Пугачевой.

"Вы молодец, берегите себя", "Папаша", "Здоровье тоже смолоду надо беречь", "Тем же самым сегодня занимаюсь, но только не полностью, а ЛОР-историей и лёгкими) После перенесённого ковида мытарств не меньше, чем во время него", В тебе все круто. Просто слишком круто. Ты даже не осощнаншь насколько ты лучше всех ❤️ я это пишу без фанатизма", "Взаимно и спи спокойно", "Это очень хорошая привычка,а меня вот к врачам не загонишь", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Никита Пресняков развлекался в сауне с красотками.

Супруга Преснякова показала, как плавает в бассейне вместе с другими девушками. Вместе с ними находится и Никита. При этом кроме него мужчин в кадре нет.

Никита Пресняков наблюдал за плавающими девушками, облокотившись на бортики бассейна.

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