Співак і онук російської співачки Алли Пугачової, Микита Пресняков, похвалився красунею-дружиною

Артист зізнався, що вирішив злегка підняти популярність своєї сторінки в Instagram, передає Politeka.net. Музикант одягнув чорний піджак і кофту такого ж кольору, а також він був у сірих джинсах.

Микита стояв позаду своєї дружини, моделі Олени Краснової. Дівчина стала справжньою окрасою знімка. Модель одягла топік, який відкрив вигляд на її пружний животик. Довгий блискучий чокер заворожував красою.

Також модель одягла чорні штани з вирізами з боків.

Олена зробила високий хвіст і посміхнулася, відкривши губи. Вона ніжно доторкнулася до чоловіка.

"Давно не виставляв фото з дружиною, думаю пора вже зрубати лайків, а то весь музичний контент вам не такий цікавий, ось вам те що вам дуже цікаво😅 🤣", - написав Пресняков.

За 40 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мене спочатку трохи збентежила рука на стегні, а потім дійшло, що до чого 😂❤️", "Не, всі чекають коли вона буде з животом, а це теж не цікаво", "Нікіточко, ви і ваша дружина просто бомбічні. Мені здається, з вас би вийшов великий коуч. Мрію зробити огляд на ваш інфопродукт 🤩", " ось даремно ви так, Микита, Я завжди із задоволенням дивлюся і слухаю вас. Подобається ваша творчість, дуже здорово, що у вас своє музичне бачення. 👏 ", "Коли будуть діти？", "Красива і модна", "вам пора б стати вже батьками", " Ого! Оч. крута фота! 👍👍👍👍👍👍👍", - написали користувачі мережі.

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