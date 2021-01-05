Модель и блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, разгорячила пикантным образом
Как передает Politeka.net, 23-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в умопомрачительном наряде и вызывающей позе.
Невестка Пугачевой искусила аппетитной фигуркой, раскрепостившись возле новогодней елочки. Алена позировала в необычном топе, похожем на шелковые ленты, которыми перетянула пышный бюст. Также на ней были кожаные черные штаны и пиджак, который та решила кокетливо приспустила, дабы ничего не отвлекало зрителей от любования ее шикарным декольте.
Блондинка шаловливо поставила одну ручку на бедро, а другой поиграла с хвостиком, стрельнув глазками в сторону.
"Просто хочу запомнить себя такой 😂🤞🏻 Всех с наступающим!🤗", - подписала сочное фото звезда.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Ваааау😻"
"Е-мое 😍🔥"
"Очень красивая, а звучит грустно) В таком возрасте легко себя сохранить"
"Фото класс!"
"Самая красивая девушка на планете"
"Боже какая красивая"
Ранее мы рассказывали, что подобным образом взволновала публику 49-летняя дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Стройная артистка позировала возле елки без штанов.
Кристина была в длинном белом реглане с новогодним принтом и туфельках на шпильках - и все, ни намека на штаны или юбку.
Наряд вызвал недоумение у пользователей.
"👍видимо Деду Морозу придётся подарить вам, Кристиночка, юбку или брючки!!!😂"; "Елку наряжать в таком виде?😂"; "Стройняжка❤️"; "Для полного прикола😂 Надо было руки-то поднять😂", - делились своим мнением фанаты.
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