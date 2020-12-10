Відома російська модель, дружина Микити Преснякова і невістка Алли Пугачової, Олена Краснова показала стильний образ з коротким топом

Красуня поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фото модель сидить на підлозі, поклавши руки на коліна і дивлячись прямо в камеру. Для знімка вона вибрала простий, але від цього не менш привабливий образ. Так, Краснова позує у вільних чорних штанях і короткому топі, який ідеально підкреслив достоїнства її фігури.

Особливими акцентами в образі став яскравий і трохи зухвалий макіяж красуні, а також прикраса у вигляді великих ланцюгів.

Шанувальники Краснової прийшли в захват від такого фото. Деяким навіть здалося, що дівчина просто непристойно красива.

"З кожним фото, з кожним роком ти все з нового і нового боку. І, що цікаво, образи такі гармонійні. Чарівно!", "Альона, ви дуже красива!!! Щастя вам з Микитою", "яка красива", "та що ж так красиво то...Я не можу. Олена, припиняй", "як завжди ніжна", "квітка", "Краса зашкалює", "це просто непристойно... бути такою красивою...- жарт будь щаслива, дівчинка...", "Занадто худа", "як завжди, прекрасна. А в очах можна потонути", - пишуть люди в коментарях до посту.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової в ліфчику і мереживних трусах показала, чим спокусила Преснякова.

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