Известная российская модель, жена Никиты Преснякова и невестка Аллы Пугачевой, Алена Краснова показала стильный образ с коротким топом

Красотка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото модель сидит на полу, положив руки на колени и глядя прямо в камеру. Для снимка она выбрала простой, но от этого не менее притягательный образ. Так, Краснова позирует в свободных черных штанах и коротком топе, который идеально подчеркнул достоинства ее фигуры.

Особыми акцентами в образе стал яркий и немного дерзкий макияж красотки, а также украшение в виде крупных цепей.

Поклонники Красновой пришли в восторг от такого фото. Некоторым даже показалось, что девушка просто неприлично красива.

«С каждым фото, с каждым годом ты всё с новой и новой стороны. И, что интересно, образы такие гармоничные. Волшебно!», «Алёна, вы очень красивая!!! Счастья Вам с Никитой», «Какая красивая», «Да что ж так красиво то...я не могу. Алена, прекращай», «Как всегда нежнятина», «Цветок», «Красота зашкаливает», «Это просто неприлично... быть такой красивой...- шутка будь счастлива, девочка...», «Слишком худая», «Как всегда, прекрасна. А в глазах можно утонуть», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, юная невестка Пугачевой в лифчике и кружевных трусах показала, чем соблазнила Преснякова.

Как сообщала Politeka, сын Орбакайте от Преснякова взбудоражил видом в ванной и показал, каким стал взрослым: "У вас такие...".

Также Politeka писала, что юная красотка-невестка Орбакайте забыла о правилах приличия.