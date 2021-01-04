Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков начал 2021 в весьма приятной компании
Как передает Рoliteka.net, кадрами поделилась его супруга Алена Краснова на своей странице в Инстаграм.
В Сторис супруга Преснякова показала, как плавает в бассейне вместе с другими девушками. Вместе с ними находится и Никита. При этом кроме него мужчин в кадре нет.
«Царь», - шутливо подписала кадры девушка.
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Никита Пресняков наблюдал за плавающими девушками, облокотившись на бортики бассейна.
Вероятно, супруги с друзьями решили провести выходные в загородном доме. Алена также показала, как в джинсах клеш, топе и клетчатой куртке-рубашке пробежалась по заснеженному саду, где стоит беседка.
Никита Пресняков – молодой актер и клипмейкер. Он уже снялся в десятке фильмов, а также попробовал себя в озвучивании фильмов и режиссуре короткометражек.
Сейчас артист является лидером группы Multiverse, которая создает музыку в жанре альтернативный рок.
Никита Пресняков родился в 1991 гоу в браке Кристины Орбакайте с Владимиром Пресняковым.
В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой.
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