Вот как надо отдыхать

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков начал 2021 в весьма приятной компании

Как передает Рoliteka.net, кадрами поделилась его супруга Алена Краснова на своей странице в Инстаграм.

В Сторис супруга Преснякова показала, как плавает в бассейне вместе с другими девушками. Вместе с ними находится и Никита. При этом кроме него мужчин в кадре нет.

«Царь», - шутливо подписала кадры девушка.

Никита Пресняков наблюдал за плавающими девушками, облокотившись на бортики бассейна.

Вероятно, супруги с друзьями решили провести выходные в загородном доме. Алена также показала, как в джинсах клеш, топе и клетчатой куртке-рубашке пробежалась по заснеженному саду, где стоит беседка.

Никита Пресняков – молодой актер и клипмейкер. Он уже снялся в десятке фильмов, а также попробовал себя в озвучивании фильмов и режиссуре короткометражек.

Сейчас артист является лидером группы Multiverse, которая создает музыку в жанре альтернативный рок.

Никита Пресняков родился в 1991 гоу в браке Кристины Орбакайте с Владимиром Пресняковым.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой.

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