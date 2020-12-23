Певица Алла Пугачева с головой нырнет в заботу о детях и семье
Нумеролог-таролог Ирина Смирнова рассказала Sobesednik.ru, каким выдастся следующий год для звезды. Эксперт приурочила свой прогноз к 9-летней годовщине брака Примадонны с юмористом Максимом Галкиным.
По ее словам, у них очень крепкая семья, и они проживут вместе до самой смерти одного из супругов.
"Если бы они не поженились, Максим был бы гораздо несчастнее в личной жизни и куда менее известным артистом, – убеждена таролог. – У него внутри была бы ничем не восполнимая пустота. А вот у Аллы Борисовны начались бы проблемы со здоровьем, причем серьезные".
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Но самым шокирующим стало другое известие. 71-летней Примадонне в 2021-м пророчат гордое звание "прабабушки", ну, а ее 44-летний супруг впервые станет "дедом".
Смирнова заявила, что вполне реально, в и так немаленьком семействе Аллы Борисовны произойдет пополнение.
"Примадонна в скором времени может стать прабабушкой и будет много времени проводить с внуком (самые высокие шансы стать отцом в 2021 году имеет любимый внук Примадонны, женившийся несколько лет назад на Алене Красновой Никита Пресняков) и уже его ребенком... Но для того, чтобы везде успеть, ей придется беречь свое физическое и энергетическое здоровье", - отметила таролог.
Ранее мы сообщали, Никита Пресняков похвастался во время ток-шоу "Звезды сошлись" подаренной бабушкой 4-комнатной квартирой в Москве.
В квартире просторная кухня, большая гостиная, а кроме того, есть музыкальная студия, где Пресняков может работать, не выходя из дома.
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