Максим Галкин взбудоражил Сеть показав фото их с Аллой Пугачевой сына Гарри

Как передает Politeka.net, новое фото появилось на Instagram-страничке российского шоумена.

Портрет Гарри Галкина, на котором мальчик вышел довольно серьезным, вызвал бурную реакцию пользователей Сети.

«Красивый мальчик, я вообще в восторге от Ваших Лизы и Гари, такие умные воспитанные не избалованные, умненькие, приятно всегда смотреть», «Красивый парнь. Есть в кого! Родители красивые!!!», «Очень красивый и умный мальчик. Носите крестик!», «Очень красивый мальчик 😍и отличное фото, вроде ещё маленький, а взгляд взрослый и осмысленный😍», - пишут в Сети.

В то же время другим показалось, что мальчик похож на бывшего мужа Аллы Пугачевой – Филиппа Киркорова.

«Почему я вижу Киркорова?», «Красивый мальчик, только ни на Пугачиху и ни на Галкина не похож... больше на Киркорова», - пишут в комментариях.

Напомним, детям 71-летней Аллы Пугачевой и 44-летнего Максима Галкина Лизе и Гарри исполнилось уже семь лет. В этом году они пошли в первый класс. Лиза и Гарри осваивают иностранные языки, занимаются спортом, поют, танцуют и регулярно демонстрируют многие другие таланты.

Напомним, Максим Галкин показал, каким "джентльменом" был в школьные годы, редкие кадры.

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