Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина поделилась домашним снимком



Как передает Politeka.net, новое фото появилось на Instagram-страничке Максима Галкина.



Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина растет настоящей красавицей.

Лиза обожает моду, с огромным интересом устраивает домашние показы и дефиле и наряжается в самые разные прикиды, в том числе и мамины. Поклонники звездного семейства обожают девочку и восхищаются ее артистизмом и красотой.

Очередной снимок семилетней красавицы вызвал восторг в пользователей сети.

На опубликованном кадре Лиза позировала с распущенными волосами, мило улыбаясь на камеру.

В комментариях под постом девочки оставили множество позитивных отзывов, а некоторые сравнили Лизу с Примадонной.

"Как будто Алла Борисовна смотрит", "Копия мама, какая прелесть", "Какая чудесная выходная домашняя отдыхательная лохматость )", "Кристина в детстве", "Взрослеет Лизонька", "Аллочка молодая", "Такой вид настоящей леди", - писали под снимком.





Напомним, Максим Галкин показал, каким "джентльменом" был в школьные годы, редкие кадры.

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