Алла Пугачева и Максим Галкин привлекли к себе внимание появлением в роскошном заведении

Видео со звездными супругами появилось на одной из их фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как легендарная российская певица и шоумен выходят из роскошного заведения, по пути прощаясь с другими гостями. При этом, оба одеты «с иголочки», а образ Пугачевой довершает черная шуба. На фоне можно увидеть дорогое убранство заведения и услышать музыку.

Зал полностью заполнен людьми, однако никто, включая Галкина и Пугачеву, не надел маску. Этот факт разозлил многих поклонников пары. Впрочем, автор поста в комментариях пояснил, что кадры были сняты еще в прошлом году – до карантина и масочного режима. Однако, его пояснения не остановили людей от написания возмущенных комментариев.

«Им, можно без масок, а нам нельзя?», «Хорошее время было, без масок, Алла Борисовна как всегда красивая», «У них есть бабосы на штраф а у нас нет», «Галкин поддерживает чтобы не упала она как сморчок уже ....годы не обманешь», «Сейчас Алла и не ходит по гостям. Ей и дома хорошо», «Да им все можно звезды», «Какого без масок курвалеии. Простого человека зажимают а эти с**и жируют», - возмущаются подписчики в комментариях.

Напомним, заросший Галкин разразился гневной тирадой, ошарашив поклонников: «А почему у мужиков нет…».

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева вся в черном не справилась с нахлынувшими эмоциями: "Расплакалась".

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