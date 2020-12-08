Знаменитая певица Алла Пугачева показала, какая на самом деле чувствительная

Как сообщает Politeka.net, фото примадонны в образе байкерши показали на фан-странице в Инстаграм.

В таком виде Пугачева снялась в клипе «Скажи мне, Алла» в 2018 году.

«Алла исполнила роль байкерши, в конце Алла даже расплакалась», - сказано в подписи к фото.

Надев косуху, кожаное пальто, узкие рваные джинсы, свободную футболку с принтами и надписями и несколько крупных металлических цепочек, Пугачева перевоплотилась в столь непривычный для себя образ рокерши.

В клипе, который был снят в темных тонах, Пугачева продемонстрировала всю гамму чувств и эмоций.

Напомним, песню исполнил эстрадный певец «Алишер», который ранее был стилистом Примаданны.

Пугачева, видимо решила поддержать начинающего артиста и даже снялась в первом клипе музыканта и не смогла сдержать слез перед камерой. Алишер ранее опубликовал кадры с плачущей Примадонной в своем Instagram.

«Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но, увидев слезы Аллы, я не смог произнести ни одного слова, просто обнял ее и сам заплакал», - признался Алишер.

Напомним, игривая Пугачева публично пристыдила Максима Галкина, рассказав подробности их личной жизни.

Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают: "Молодые девушки завидуют".

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина появилась со звездным отцом в пляжных образах.