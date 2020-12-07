Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин иногда называет ее ведьмой
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц появилось архивное видео с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Галкин рассказывал журналистам, что у него скоро будет концерт, на котором будет присутствовать и его жена.
Пугачева, которая стояла рядом, поинтересовалась, обзовет ли Максим ее ведьмой как всегда. Смущенный и немного пристыженный публично Галкин отметил, что никто из присутствующих не поймет игривой шутки примадонны. Алла решила исправиться и отметила, что ей очень нравится песня «Законная жена», которую исполняет ее муж.
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«Какие милые. А ты обзовёшь меня ведьмой? Как всегда...
Я видел в жизни девушек немало,
Но ты меня окольцевала,
Волшебница ты или просто ведьма,
Моя законная жена», - подписали пост авторы аккаунта.
Стоит отметить, что поклонники также добавили отрывок с концерта Максима, на котором он посвящает эту песню своей жене, а в конце номера дарит ей цветы. Под постом поклонники тепло отреагировали на забавные подробности из личной жизни звезд.
«А почему не в губы целуетесь», «Вы лучше всех», «Как хорошо!», «Как мило», - пишут пользователи сети.
Напомним, что раскрасневшаяся после бани Алла Пугачева предстала без макияжа и парика: "Скоро на унитазе выставят".
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