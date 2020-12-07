Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин иногда называет ее ведьмой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц появилось архивное видео с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Галкин рассказывал журналистам, что у него скоро будет концерт, на котором будет присутствовать и его жена.

Пугачева, которая стояла рядом, поинтересовалась, обзовет ли Максим ее ведьмой как всегда. Смущенный и немного пристыженный публично Галкин отметил, что никто из присутствующих не поймет игривой шутки примадонны. Алла решила исправиться и отметила, что ей очень нравится песня «Законная жена», которую исполняет ее муж.

«Какие милые. А ты обзовёшь меня ведьмой? Как всегда...

Я видел в жизни девушек немало,

Но ты меня окольцевала,

Волшебница ты или просто ведьма,

Моя законная жена», - подписали пост авторы аккаунта.

Стоит отметить, что поклонники также добавили отрывок с концерта Максима, на котором он посвящает эту песню своей жене, а в конце номера дарит ей цветы. Под постом поклонники тепло отреагировали на забавные подробности из личной жизни звезд.

«А почему не в губы целуетесь», «Вы лучше всех», «Как хорошо!», «Как мило», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раскрасневшаяся после бани Алла Пугачева предстала без макияжа и парика: "Скоро на унитазе выставят".

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Пугачева выдала секреты беспечной жизни: "Пластика творит чудеса".

Также Politeka писала, что Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают: "Молодые девушки завидуют".