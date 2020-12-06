Алла Пугачова, незважаючи на свій вік, знає, як можна виглядати молодше
Свіже фото з примадонною з'явилося у фан-акаунті в Instagram, присвяченому дочці Алли Пугачової і Максима Галкіна.
Перевтілення в молоду дівчинку, мабуть, сталося під час одного з ефірів на російському ТБ.
Алла Примадонна засвітилася на екранах з короткою стрижкою, чубчиком і яскравим макіяжем, завдяки чому вона помолодшала, як мінімум, на 20-25 років.
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"Будь здатний практикувати ці п'ять речей в будь - яких умовах: врівноваженість, щедрість душі, щирість, переконаність і добро, і тоді ти дізнаєшся, що таке хороше життя", - підписано фото з помолоділою примадонною.
"Ця зачіска набагато краще!", "Алла, дуже шикарна", " згідно на всі сто відсотків! Красатулька", "вдале фото"," Пластика творить чудеса", " ніжна, чудова, щаслива жінка!", "Ой, ну обожнюю", - миттєво відреагували фанати на свіжу публікацію в Instagram.
Раніше Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом без перуки.
У мережі з'явилася фотографія, на якій Алла Борисівна позує в халаті і шапочці для лазні. При цьому на Примадонні зовсім немає косметики-лише природний рум'янець. Сама співачка виглядає дуже радісною і бадьорою.
Але таке "живе" фото припало до душі не всім фанатам.
Нагадавши, Пугачова в пориві пристрасті кинулася до коханця на сцену, з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Пугачова з молодим коханцем і Орбакайте розбила серця.
Також Politeka писала, що екс-коханець Алли Пугачової отримав лист від вбивці дочки.