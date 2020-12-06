Такою примадонну давно не бачили

Алла Пугачова, незважаючи на свій вік, знає, як можна виглядати молодше

Свіже фото з примадонною з'явилося у фан-акаунті в Instagram, присвяченому дочці Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Перевтілення в молоду дівчинку, мабуть, сталося під час одного з ефірів на російському ТБ.

Алла Примадонна засвітилася на екранах з короткою стрижкою, чубчиком і яскравим макіяжем, завдяки чому вона помолодшала, як мінімум, на 20-25 років.

"Будь здатний практикувати ці п'ять речей в будь - яких умовах: врівноваженість, щедрість душі, щирість, переконаність і добро, і тоді ти дізнаєшся, що таке хороше життя", - підписано фото з помолоділою примадонною.

"Ця зачіска набагато краще!", "Алла, дуже шикарна", " згідно на всі сто відсотків! Красатулька", "вдале фото"," Пластика творить чудеса", " ніжна, чудова, щаслива жінка!", "Ой, ну обожнюю", - миттєво відреагували фанати на свіжу публікацію в Instagram.

Раніше Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом без перуки.

У мережі з'явилася фотографія, на якій Алла Борисівна позує в халаті і шапочці для лазні. При цьому на Примадонні зовсім немає косметики-лише природний рум'янець. Сама співачка виглядає дуже радісною і бадьорою.

Але таке "живе" фото припало до душі не всім фанатам.

Нагадавши, Пугачова в пориві пристрасті кинулася до коханця на сцену, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Пугачова з молодим коханцем і Орбакайте розбила серця.

Також Politeka писала, що екс-коханець Алли Пугачової отримав лист від вбивці дочки.