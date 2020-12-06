Алла Пугачева, несмотря на свой возраст, знает, как можно выглядеть моложе
Свежее фото с примадонной появилось в фан-аккаунте в Instagram, посвященном дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Перевоплощение в молодую девчушку, видимо, произошло во время одного из эфиров на российском ТВ.
Алла Примадонна засветилась на экранах с короткой стрижкой, челкой и ярким макияжем, благодаря чему она помолодела, как минимум, на 20-25 лет.
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"Будь способен практиковать эти пять вещей в любых условиях: уравновешенность, щедрость души, искренность, убежденность и добро, и тогда ты узнаешь, что такое хорошая жизнь", - подписано фото с помолодевшей примадонной.
"Эта прическа намного лучше!", "Алла, очень шикарна", "Согласно на все сто процентов! Красатулька", "Удачное фото", "Пластика творит чудеса", "Нежная, великолепная, счастливая женщина!", "Ой, ну обожаю", - мгновенно отреагировали фанаты на свежую публикацию в Instagram.
Ранее Пугачева огорошила внешним видом без парика.
В Сети появилась фотография, на которой Алла Борисовна позирует в халате и шапочке для бани. При этом на Примадонне совсем нет косметики - лишь естественный румянец. Сама певица выглядит очень радостной и бодрой.
Но такое "живое" фото пришлось по душе не всем фанатам.
Напомним, Пугачева в порыве страсти бросилась к любовнику на сцену, появилось видео.
Как сообщала Politeka, Пугачева с молодым любовником и Орбакайте разбила сердца.
Также Politeka писала, что экс-любовник Аллы Пугачевой получил письмо от убийцы дочери.