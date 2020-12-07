Максим Галкин с детьми заставил Аллу Пугачеву визжать от страха забавным розыгрышем

Популярный российский комик и шоумен показал, как его семья развлекается в своем роскошном замке. Как сообщает Politeka.net, он опубликовал новое видео в своем Инстаграм.

На кадрах можно увидеть, как маленькие Лиза и Гарри Галкины сначала пугают отца большим «пугалом» в черной одежде и с маской, а затем предлагают Галкину вместе с ними поучаствовать в розыгрыше Пугачевой.

Тогда сам артист переодевается в призрака и отправляется с детьми в комнату, где отдыхает певица.

Когда Пугачева замечает переодетого мужа, который в этот момент протяжно завывает, она бросает в него какую-то тряпку и начинает громко кричать. Эта сцена очень насмешила детей Примадонны.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», - подписал кадры Галкин.

Поклонники звездного семейства не могли пройти мимо такого видео.

«Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети», «Ха ха Лучшая и позитивная семейка», «Хорошо, что ваза не полетела», «Господи а вдруг инфаркт», «Чего вы маму пугаете?», «Бедная Алла», «Максим, вы так не шутите, а то и по тяжелее можно схлопотать», «Кондратий так стукнет затейники», - пишут люди.

Напомним, игривая Пугачева публично пристыдила Максима Галкина, рассказав подробности их личной жизни.

Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают: "Молодые девушки завидуют".

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина появилась со звездным отцом в пляжных образах.