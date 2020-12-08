Заспанный Максим Галкин решил записать сторис, но остался недоволен своим внешним видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Галкин опубликовал видео, на котором выглядел заспанным и заросшим. Волосы комика были растрепаны, а щетина привлекала взгляд. Галкин снимал себя и кривлялся, явно оставшись недовольным своей внешностью.

«Господи. А почему у мужиков нет этих масочек чудных, которые немного приукрасят утро. Сейчас подождите», - заявил Максим.

На следующем сторис артист использовал популярную маску-фильтр, которая сделала его весьма симпатичным.

«Но вот же, совсем другое дело, моя хорошая», - расцвел и начал улыбаться Галкин.

Ранее мы писали, что в сети появился отрывок из клипа Аллы Пугачевой «Скажи мне, Алла», который был снят в 2018 году. На фото Алла предстала в образе байкерши. Нестареющая звезда без лишний скромности позировала в узких джинсах и кожаном пальто.

Как известно, Пугачева и Галкин закрутили роман в начале 2000-х. Как признавалась позже Пугачева, она начала встречаться с молодым комиком, когда еще была официально замужем за Филиппом Киркоровым. За Галкина примадонна вышла замуж в 2011 году.

Напомним, что игривая Пугачева публично пристыдила Максима Галкина, рассказав подробности их личной жизни: «Просто ведьма».

Как сообщала Politeka, Галкин с детьми довели Пугачеву до истерического крика, видео: «Господи, а вдруг инфаркт».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева вся в черном не справилась с нахлынувшими эмоциями: "Расплакалась".