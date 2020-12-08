Знаменита співачка Алла Пугачова показала, яка насправді чутлива
Як повідомляє Politeka.net, фото Примадонни в образі байкерші показали на фан-сторінці в Instagram.
У такому вигляді Пугачова знялася в кліпі "Скажи мені, Алла" в 2018 році.
"Алла виконала роль байкерші, в кінці Алла навіть розплакалася", - сказано в підписі до фото.
Одягнувши косуху, шкіряне пальто, вузькі рвані джинси, вільну футболку з принтами і написами і кілька великих металевих ланцюжків, Пугачова перевтілилася в настільки незвичний для себе образ рокерші.
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У кліпі, який був знятий в темних тонах, Пугачова продемонструвала всю гаму почуттів і емоцій.
Нагадаємо, пісню виконав естрадний співак "Алішер", який раніше був стилістом Примаданни.
Пугачова, мабуть вирішила підтримати початківця артиста і навіть знялася в першому кліпі музиканта і не змогла стримати сліз перед камерою. Алішер раніше опублікував кадри з Примадонною, що плаче, у своєму Instagram.
"Більше всього на світі, не хотів би бачити плаче Аллу Борисівну, але так вийшло, що під час зйомки кліпу, вона настільки глибоко пропустила через себе текст пісні, яку я співав, що сльози потекли струмком. У цей момент пісні мені треба було підійти до неї і заспівати ключові слова конкретно їй, але, побачивши сльози Алли, я не зміг вимовити жодного слова, просто обійняв її і сам заплакав», - зізнався Алішер.
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