Алла Пугачова зізналася, що Максим Галкін іноді називає її відьмою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося архівне відео з Максимом Галкіним і Аллою Пугачовою. Галкін розповідав журналістам, що у нього скоро буде концерт, на якому буде присутня і його дружина.

Пугачова, яка стояла поруч, поцікавилася, чи назве Максим її відьмою як завжди. Збентежений і трохи присоромлений публічно Галкін зазначив, що ніхто з присутніх не зрозуміє грайливого жарту Примадонни. Алла вирішила виправитися і зазначила, що їй дуже подобається пісня «Законна дружина», яку виконує її чоловік.

"Які милі. А ти назвеш мене відьмою? Як завжди...

Я видел в жизни девушек немало,

Но ты меня окольцевала,

Волшебница ты или просто ведьма,

Моя законная жена", - підписали пост автори аккаунта.

Варто відзначити, що шанувальники також додали уривок з концерту Максима, на якому він присвячує цю пісню своїй дружині, а в кінці номера дарує їй квіти. Під постом шанувальники тепло відреагували на кумедні подробиці з особистого життя зірок.

"А чому не в губи цілуєтеся", "ви краще за всіх», "як добре!", "Як мило", - пишуть користувачі Мережі.

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