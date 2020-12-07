Максим Галкін з дітьми змусив Аллу Пугачову верещати від страху кумедним розіграшем

Популярний російський комік і шоумен показав, як його сім'я розважається в своєму розкішному замку. Як повідомляє Politeka.net, він опублікував нове відео в своєму Instagram.

На кадрах можна побачити, як маленькі Ліза і Гаррі Галкіни спочатку лякають батька великим «лякалом» в чорному одязі і з маскою, а потім пропонують Галкіну разом з ними взяти участь у розіграші Пугачової.

Тоді сам артист переодягається в привида і відправляється з дітьми в кімнату, де відпочиває співачка.

Коли Пугачова помічає переодягненого чоловіка, який в цей момент протяжно завиває, вона кидає в нього якусь ганчірку і починає голосно кричати. Ця сцена дуже насмішила дітей Примадонни.

"Жахи нашого замку. Пугалкіни", - підписав кадри Галкін.

Шанувальники зоряного сімейства не могли пройти повз такого відео.

"Така весела атмосфера, коли в будинку є діти", "Ха ха найкраща і позитивна сімейка", "добре, що ваза не полетіла", "Господи а раптом інфаркт«," чого ви маму лякаєте?", "Бідна Алла", "Максим, Ви так Не жартуєте, а то і по важче можна схлопотати", "Кондратій так стукне витівники", - пишуть люди.

Нагадаємо, грайлива Пугачова публічно присоромила Максима Галкіна, розповівши подробиці їхнього особистого життя.

Як повідомляла Politeka, Пугачова полізла обніматися з Галкіним прямо за столом, почуття не згасають: "молоді дівчата заздрять".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна з'явилася із зірковим батьком в пляжних образах.