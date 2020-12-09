Популярный российский шоумен Максим Галкин впечатлил поклонников признанием о том, как вел себя на балу в школьные годы

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры знаменитость опубликовал у себя на странице в Instagram.

«1989 год - 18 марта в моей школе был день 19 века, бал, литературный салон и т.д. На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберёшь, на второй чего-то играю, на третьей слушаю в цилиндре, на четвёртой наши барышни. Прекрасно было», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно Галкина, который выступает на балу в школьные годы. При этом заметно, что будущая звезда эстрады даже в те годы не стеснялся демонстрировать свой талан.

«Гарри очень похож на вас», «хорошие фото, а девушки какие все красивые, естественные, все нарядные, любо дорого смотреть», «Максим, побольше таких кадров», «как же круто раньше было в школе. А сейчас что-то не очень», - пишут пользователи сети.

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