Семилетние двойняшки звезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина поспорили на камеру

Шоумен опубликовал интересное видео со своими детьми, в котором запечатлена их детский спор, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Оба ребенка сидели за столом - Лиза в сером платье с белым воротником, а ее братик Гарри - в сером свитерке.

"Лиза, может, тебе сделать укольчик?", - поинтересовался Гарри.

"Зачем мне делать укольчик, если я не болею?", - улыбаясь произнесла девочка.

Так слово за слово и братик стал передразнивать девочку.

"А - Аргументированность", - написал Максим.

За четыре часа пост собрал почти 800 тысяч просмотров и много комментариев.

"Замечательные детки❤", "Очаровательные дети ♥️♥️", "Напомнило старое видео про то как они вдвоём чай пили🤣🤣🤣 лошадь опасную и т.д.)))", "Сладкие❤️", "😍😍❤️❤️ну,какие же они сладкие ,их невозможно не любить ! 😘😘😘", "Какие же они замечательные ❤️", "с какой любовью друг к другу они спорят!!!", "Чудесные детки. Какие же вы позитивчики! Здоровья, счастья, благополучия всей семье.♥️", "Интересные становятся практически каждый день, но так жаль, что дети очень быстро растут (((. Замечательные ребята👍👍👍🤗🤗🤗", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что маленькая Лиза предстала с накрашенными глазами и губами. Красотка улыбалась во весь рот, показывая, что у нее выпали зубы. Волосы девочки были накручены.

«Красавица, вся в маму», - подписали фото авторы поста в фан-группе.

Однако некоторых пользователей сети озадачил макияж девочки.

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