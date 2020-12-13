Известный телеведущий Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, запустил новый онлайн-проект

Как сообщает Politeka.net, юморист решил радовать поклонников еще и на Youtube. Он записал в сториз "Инстаграм" новое видео, в котором рассказал о своих дальнейших планах.

В кадре Максим Галкин предстал в черно-красной клетчатой рубашке, очках и растрепанной прической. Артист начал запись лежа на диване, но вскоре поднялся на ноги и принялся ходить по богато обставленной комнате с позолоченными рамами и мягкой обивкой на стенах. Верноятно, он находился в одном из залов своего роскошного особняка.

"Итак, я сделал то, что давно уже собирался сделать - зарегистрировал свой канал в Youtube. И там будет столько всего классного, новые видосы смешные юмористические, зарисовки из моей жизни, если она будет интересная", - анонсировал Максим Галкин в своем ролике. "В общем, все самое крутое будет на моем канале в Youtube. Я сейчас уже туда загружаю мое давнее видео: пародию на дистанционное общение Собянина и Путина, а очень скоро будет новейший видос, уже снимаем, для вас будет большой сюрприз. Подписывайтесь и ждите крутых новых видосов".

71-летняя Алла Пугачева и 44-летний Максим Галкни воспитывают двух детей-двойняшек: Лизу и Гарри. Недавно счастливые родители показали, как малыши играют дуэтом на фортепиано. Девочка при этом отметила, что они исполняют только первую часть песни, а вторую пока не разучили. За кадром можно услышать одобрительные возгласы Пугачевой и Галкина.