Известный телеведущий Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, запустил новый онлайн-проект
Как сообщает Politeka.net, юморист решил радовать поклонников еще и на Youtube. Он записал в сториз "Инстаграм" новое видео, в котором рассказал о своих дальнейших планах.
В кадре Максим Галкин предстал в черно-красной клетчатой рубашке, очках и растрепанной прической. Артист начал запись лежа на диване, но вскоре поднялся на ноги и принялся ходить по богато обставленной комнате с позолоченными рамами и мягкой обивкой на стенах. Верноятно, он находился в одном из залов своего роскошного особняка.
"Итак, я сделал то, что давно уже собирался сделать - зарегистрировал свой канал в Youtube. И там будет столько всего классного, новые видосы смешные юмористические, зарисовки из моей жизни, если она будет интересная", - анонсировал Максим Галкин в своем ролике. "В общем, все самое крутое будет на моем канале в Youtube. Я сейчас уже туда загружаю мое давнее видео: пародию на дистанционное общение Собянина и Путина, а очень скоро будет новейший видос, уже снимаем, для вас будет большой сюрприз. Подписывайтесь и ждите крутых новых видосов".
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71-летняя Алла Пугачева и 44-летний Максим Галкни воспитывают двух детей-двойняшек: Лизу и Гарри. Недавно счастливые родители показали, как малыши играют дуэтом на фортепиано. Девочка при этом отметила, что они исполняют только первую часть песни, а вторую пока не разучили. За кадром можно услышать одобрительные возгласы Пугачевой и Галкина.
Напомним, игривая Пугачева публично пристыдила Максима Галкина, рассказав подробности их личной жизни.
Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают: "Молодые девушки завидуют".
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина появилась со звездным отцом в пляжных образах.