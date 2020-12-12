Девочка разбирается в моде, несмотря на юный возраст

Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина устроила своей старшей сестре —Кристине Орбакайте модный приговор

Соответствующее видео размещено на фан-странице Елизаветы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

«Лиза устроила модный приговор ❤️», - называется ролик.

Во время своего визита в дом Примадонны Кристина Орбакайте впечатлила свою сестренку нарядом, в котором была одета.

Лиза сказала, что ей очень нравится переливающаяся ткань, а также оценила сапожки и меховую шубу родственницы.

«Мне нравятся вот эти блестяшки", - говорит девочка.

В свою очередь старшая сестра решила подыграть младшей и стала кружится и показывать одежду, как на подиуме.

Затем в кадр попала мама дочек – Алла Пугачева.

Всё происходящее снимал на камеру отец Лизы Максим Галкин, он спросил дочь, что ей нравится в наряде мамы и малышка переключилась на одежду Примадонны.

"Курточка, сумочка и сапожки", — говорит Елизавета, показывая на маму.

Стоит отметить, что поклонников впечатлило то, что Лиза в столь раннем возрасте уже разбирается в моде.

"Настоящая, модница растёт", " Маленькая леди", "Сестрички", - пишут в сети.

Напомним, Максим Галкин показал, каким "джентльменом" был в школьные годы, редкие кадры.

Как сообщала Politeka, расфуфыренные Алла Пугачева и Галкин без масок взбесили народ, кадры гуляний.

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