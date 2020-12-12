Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина устроила своей старшей сестре —Кристине Орбакайте модный приговор
Соответствующее видео размещено на фан-странице Елизаветы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
«Лиза устроила модный приговор ❤️», - называется ролик.
Во время своего визита в дом Примадонны Кристина Орбакайте впечатлила свою сестренку нарядом, в котором была одета.
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Лиза сказала, что ей очень нравится переливающаяся ткань, а также оценила сапожки и меховую шубу родственницы.
«Мне нравятся вот эти блестяшки", - говорит девочка.
В свою очередь старшая сестра решила подыграть младшей и стала кружится и показывать одежду, как на подиуме.
Затем в кадр попала мама дочек – Алла Пугачева.
Всё происходящее снимал на камеру отец Лизы Максим Галкин, он спросил дочь, что ей нравится в наряде мамы и малышка переключилась на одежду Примадонны.
"Курточка, сумочка и сапожки", — говорит Елизавета, показывая на маму.
Стоит отметить, что поклонников впечатлило то, что Лиза в столь раннем возрасте уже разбирается в моде.
"Настоящая, модница растёт", " Маленькая леди", "Сестрички", - пишут в сети.
Напомним, Максим Галкин показал, каким "джентльменом" был в школьные годы, редкие кадры.
Как сообщала Politeka, расфуфыренные Алла Пугачева и Галкин без масок взбесили народ, кадры гуляний.
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