Просто прелесть, а не елка...

Максим Галкин и Алла Пугачева уже готовятся встречать Новый год

Как сообщает Politeka.net, чем ближе Новый год, тем ярче горят свечи и гирлянды в домах звезд, которые уже успели нарядить елочку и украсить интерьер.

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой не ограничилась внутренним оформлением замка и преобразила любимый сад шоумена и Примадонны, что показал Галкин в своем Instagram.

По словам ведущего, он внимательно относится к традициям праздника, поэтому лесную красавицу, с женой, они украсили в светлых тонах, так как грядущий год пройдет под символом Белой Металлической Крысы (Мыши). Яркая гирлянда с синими и белыми фонариками смотрится просто отлично, делая новогоднюю красавицу просто настоящим зимним чудом.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментариев, ведь свою новогоднюю красавицу, Максим Галкин показал в своем личном Instagram-Stories.

Стоит отметить, что Алла Борисовна в новогоднюю ночь всегда отказывается от выступлений, хотя, по слухам, за исполнение нескольких песен на корпоративе ей предлагают не менее трехсот тысяч евро. Не берет их певица потому, что уж очень любит домашние гулянья.

Каждый год 31 декабря Пугачева и Галкин с удовольствием открывают двери своего роскошного замка для близких друзей и устраивают пир на весь мир.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, Галкин спрятался от Пугачевой и детей, ошарашив признанием.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.