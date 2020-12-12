Дівчинка розбирається в моді, незважаючи на юний вік

Дочка Алли Пугачової Ліза Галкіна влаштувала своїй старшій сестрі-Христині Орбакайте Модний вирок

Відповідне відео розміщене на фан-сторінці Єлизавети Галкіної в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Ліза влаштувала Модний вирок ❤️", - називається ролик.

Під час свого візиту в будинок Примадонни Крістіна Орбакайте вразила свою сестричку нарядом, в якому була одягнена.

Ліза сказала, що їй дуже подобається переливається тканину, а також оцінила чобітки і хутряну шубу родички.

"Мені подобаються ось ці блискітки", - каже дівчинка.

У свою чергу старша сестра вирішила підіграти молодшій і стала кружитися і показувати одяг, як на подіумі.

Потім в кадр потрапила мама дочок-Алла Пугачова.

Все, що відбувається знімав на камеру батько Лізи Максим Галкін, він запитав дочку, що їй подобається в наряді мами і малятко переключилася на одяг Примадонни.

"Курточка, сумочка і чобітки", - каже Єлизавета, показуючи на маму.

Варто відзначити, що шанувальників вразило те, що Ліза в такому ранньому віці вже розбирається в моді.

"Справжня, модниця росте", " Маленька леді", "Сестрички", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.

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