Відомий телеведучий Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової, запустив новий онлайн-проект

Як повідомляє Politeka.net, гуморист вирішив радувати шанувальників ще й на Youtube. Він записав в сторіз "Instagram" нове відео, в якому розповів про свої подальші плани.

У кадрі Максим Галкін постав у чорно-червоній картатій сорочці, окулярах і розпатланою зачіскою. Артист почав запис лежачи на дивані, але незабаром піднявся на ноги і почав ходити по багато обставленій кімнаті з позолоченими рамами і м'якою оббивкою на стінах. Вірно, він знаходився в одному із залів свого розкішного особняка.

"Отже, я зробив те, що давно вже збирався зробити - зареєстрував свій канал в Youtube. І там буде стільки всього класного, нові відоси смішні гумористичні, замальовки з мого життя, якщо воно буде цікавим", - анонсував Максим Галкін у своєму ролику. "Загалом, все найкрутіше буде на моєму каналі в Youtube. Я зараз вже туди завантажую моє давнє відео: пародію на дистанційне спілкування Собяніна і Путіна, а дуже скоро буде новий відос, вже знімаємо, для вас буде великий сюрприз. Підписуйтесь і чекайте крутих нових відео".

71-річна Алла Пугачова і 44-річний Максим Галкни виховують двох дітей-двійнят: Лізу і Гаррі. Нещодавно щасливі батьки показали, як малюки грають дуетом на фортепіано. Дівчинка при цьому зазначила, що вони виконують тільки першу частину пісні, а другу поки не розучили. За кадром можна почути схвальні вигуки Пугачової і Галкіна.