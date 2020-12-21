Российская примадонна Алла Пугачева знает, как нужно удивлять своих многочисленных поклонников

Свежее фото со звездной появилась в Instagram-аккаунте, который посвящен исключительно примадонне.

Так, на снимке можно увидеть ночные развлечения Аллы Пугачевой в компании молодых людей.

"Кто не спит?", - подписали снимок в фанатском Instagram-аккаунте.

На фотографии Алла Пугачева в компании молодых людей стоит в свитшоте с капюшоном на голове, а из-под одежды виднеется кусочек нижнего белья звезды.

Публикация понравилась поклонникам и они завалили российскую примадонну лесными комментариями. Некоторые пользователи даже предположили, что за спиной Аллы Пугачевой с букетом в руках стоит помолодевший Филипп Киркоров.

"Мы не спим...", "Алла Борисовна - огонь", "А это Филя налево?", "Своя, родная, любимая всегда, везде, среди всех!", "А почему вы не спите?", "Я уже проснулась", "Наш человек", "Замаскировалась", "Кто не спит..у того есть причина на это..я ходила анализ сдала..сахар скачет..видно сладкая жизнь началасс", "Желанию быть молодой и современной и соответствовать статусу молодой мамы и жены. Респект Алле! И восторг", "Алла Борисовна, вы классная, я проснулась уже....", "Вот еще одна молодушка", - написали они в комментариях.

Ранее Пугачева огорошила внешним видом без парика.

В Сети появилась фотография, на которой Алла Борисовна позирует в халате и шапочке для бани. При этом на Примадонне совсем нет косметики - лишь естественный румянец. Сама певица выглядит очень радостной и бодрой.

Но такое "живое" фото пришлось по душе не всем фанатам.

Напомним, лохматая Пугачева в сетке тесно прижалась к довольному Галкину

Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают

Также Politeka писала, что Пугачева публично пристыдила Максима Галкина