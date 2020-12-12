Совместное фото певицы Алл Пугачева и ее супруга шоумена Максима Галкина вызвало бурную реакцию в сети

Одна из самых противоречивых пар современного российского шоу-бизнеса постоянно находится в центре внимания общественности.

Разница в возрасте между артистами составляет около 30 лет, но это совершенно не мешает им наслаждаться семейной идиллией. В браке пара воспитывает двух замечательных двойшек - дочь Лизу и сына Гарри.

Так, на одной из фан-страниц посвященной Примадоне и ее семье появился совместны снимок звездной четы.

На нем Алла запечатлена с лохматой прической в черной блузке и бриджах, а наверх певица набросила белую сетку, чтобы скрыть недостатки фигуры.

Примадонна обнимает довольного Максима, который выглядит еще совсем молодо.

«Вместе», - коротко говорится в подписи.

«Красотища!!!», «Пара огонь», «Люблю вас», «Ну и лицо у Пугачевой», «Какие оба красивые и счастливые, здоровья вам», "Максим здесь как Д'Артаньян, а Алла - Миледи🤗) Оба стильные и классные, молодцы👍👍👍", "Молодцы, супер больше фоток таких, приятно очень смотреть на вас.❤️", - пожелали фанаты.

До этого мы сообщали, что дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина устроила своей старшей сестре —Кристине Орбакайте модный приговор.

Во время своего визита в дом Примадонны Кристина Орбакайте впечатлила свою сестренку нарядом, в котором была одета.

Лиза сказала, что ей очень нравится переливающаяся ткань, а также оценила сапожки и меховую шубу родственницы.

«Мне нравятся вот эти блестяшки", - говорит девочка.

Напомним, что Максим Галкин показал, каким "джентльменом" был в школьные годы, редкие кадры.

Как сообщала Politeka, расфуфыренные Алла Пугачева и Галкин без масок взбесили народ, кадры гуляний.

Также Politeka писала, что Галкин с детьми довели Пугачеву до истерического крика, видео: «Господи, а вдруг инфаркт».