Певец и внук российской певицы Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, похвастался красоткой-женой

Артист признался, что решил слегка поднять популярность своей страницы в Инстаграм, передает Politeka.net. Музыкант надел черный пиджак и кофту такого же цвета, а также он был в серых джинсах.

Никита стоял позади своей жены, модели Алены Красновой. Девушка стала настоящим украшением снимка. Модель надела топик, открывший вид на ее упругий животик. Длинный сверкающий чокер завораживал красотой.

Также модель надела черные брюки с вырезами по бокам.

Алена сделала высокий хвост и улыбнулась, приоткрыв губы. Она нежно прикоснулась к супругу.

"Давно не выставлял фото с женой, думаю пора уже срубить лайков, а то весь музыкальный контент вам не так интересен, вот вам то что вам очень интересно 😅🤣", - написал Пресняков.

За 40 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Меня сначала немного смутила рука на бедре, а потом дошло, что к чему 😂❤️", "Не, все ждут когда она будет с животом, а это тоже не интересно", "Никиточка, вы и ваша жена просто бомбические. Мне кажется, из вас бы получился великий коуч. Мечтаю сделать обзор на ваш инфопродукт 🤩", "Вот зря вы так, Никита, я всегда с удовольствием смотрю и слушаю вас. Нравится ваше творчество, очень здорово, что у вас свое музыкальное видение. 👏", "Когда будут дети？", "Красивая и модная👍", "Вам пора бы стать уже родителями 🤗", "Ого! Оч. крутая фота! 👍👍👍👍👍👍👍", - написали пользователи сети.

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