Популярная российская модель Алена Краснова, которая является женой Никиты Преснякова и невесткой Аллы Пугачевой, восхитила безупречной фигурой в приспущенном наряде
Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Просто хочу запомнить себя такой 😂🤞🏻 Всех с наступающим», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном кадре Краснова предстает в соблазнительном наряде, который эффектно приспустила и посветила безупречной фигурой.
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«Е-мое», «вауу, до чего же ты красивая», «роскошный вид», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, известная модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Аллы Пугачевой, похвасталась свежим образом
На фото Алена показалась в джинсах и топе, который состоял из клочка ткани. Звезда сидела за барной стойкой, а в руках держала листы бумаги. Краснова была босой, но это совсем ее не смущало. Жена Преснякова без стыда хвасталась плоским животиком, который был совсем неприкрытым.
"До съемки еще 15 минут, но у Тани другие планы", - подписала кадры Краснова.
Поклонники высоко оценили пост кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
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