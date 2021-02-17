Відомий співак Володимир Пресняков зараз одружений на Наталії Подольській

Його попередньою дружиною була дочка легендарної Примадонни Крістіна Орбакайте.

Вперше за двадцять років Пресняков вирішив видати публіці подробиці зоряного розриву, передає "Одна хвилина".

За словами Преснякова, будучи чоловіком Христини, він вів розгульний спосіб життя, і взагалі не думав про сім'ю і завтрашній день.

У той час як Орбакайте хотіла серйозної сім'ї, дітей, відповідальності. Вона довго це терпіла, але після чергової п'янки заговорила – сказала, що хоче розлучитися.

Для Володимира це стало ударом блискавкою-тоді він зрозумів що втратив, і усвідомив всі свої помилки.

"Я вдячний цьому потрясінню-першому розставанню з коханою ... Христиною. Цей розрив був досить болючим, проте чоловік знайшов у собі сили, переосмислив своє життя, цінності, правильно зміг розставити пріоритети", – відверто розповів Володимир Пресняков.

Варто відзначити, що 71-річна Алла Пугачова знає, як потрібно дивувати своїх фанатів

Нове фото з'явилося в фанатському Instagram-акаунті, який присвячений російській Примадонні.

Так, помолоділа Алла Пугачова засвітилася в компанії колишнього коханого Олександра Буйнова, з яким у Примадонни був службовий роман.

Найцікавіше, що примадонна для зустрічі з Буйновим підібрала занадто відвертий наряд, в якому у неї були оголені плечі.

Також Пугачова одягла обтягуючі лосини, щоб зробити акцент на своїх худеньких ногах. А поруч з Аллою Пугачовою стоїть її чоловік шоумен Максим Галкін, який ніжно її обіймає на тлі новорічної ялинки.

Нагадавши, нічні розваги Алли Пугачової без дітей і Галкіна злили в мережу, Примадонну не впізнати

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