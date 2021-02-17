Известный певец Владимир Пресняков сейчас женат на Наталье Подольской

Его предыдущей женой была дочь легендарной Примадонны Кристина Орбакайте.

Впервые за двадцать лет Пресняков решил выдать публике подробности звездного разрыва, передает "Одна минута".

По словам Преснякова, будучи мужем Кристины, он вел разгульный образ жизни, и вообще не думал о семье и завтрашнем дне.

В то время как Орбакайте хотела серьезной семьи, детей, ответственности. Она долго это терпела, но после очередной пьянки заговорила – сказала, что хочет развестись.

Для Владимира это стало ударом молнией – тогда он понял что потерял, и осознал все свои ошибки.

“Я благодарен этому потрясению – первому расставанию с любимой ... Кристиной. Этот разрыв был довольно болезненным, однако мужчина нашел в себе силы, переосмыслил свою жизнь, ценности, правильно смог расставить приоритеты", – откровенно рассказал Владимир Пресняков.

Стоит отметить, что 71-летняя Алла Пугачева знает, как нужно удивлять своих фанатов

Новое фото появилось в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен российской примадонне.

Так, помолодевшая Алла Пугачева засветилась в компании бывшего возлюбленного Александра Буйнова, с которым у примадонны был служебный роман.

Самое интересное, что примадонна для встречи с Буйновым подобрала слишком откровенный наряд, в котором у нее были оголены плечи.

Также Пугачева надела обтягивающие лосины, чтобы сделать акцент на своих худеньгих ногах. А рядом с Аллой Пугачевой стоит ее муж шоумен Максим Галкин, который нежно ее обнимает на фоне новогодней елки.

Напомним, ночные развлечения Аллы Пугачевой без детей и Галкина слили в сеть, Примадонну не узнать

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