Модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, удивила откровенной фотосессией
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма пикантном образе. Девушка лежала на полу. Она была одета в прозрачное боди черного цвета. Через тонкую ткань просвечивалось нижнее белье девушки. Яркий макияж делал ее образ невероятно соблазнительным.
Алена положила одну руку на грудь, а другую – на бедро. Кадр получился манящим и страстным. Сразу стало понятно, чем модель заманила в свои сети хулиганистого Никиту Преснякова.
В комментариях девушке оставили массу приятных слов.
«Очень классная», «Какая же ты красивая», «Супер. Лучшая», «Супер красотка», «Ну просто тигрица! Фотка во!», «Моя любимая фотка теперь», «Ваааау», «Ты куколка», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году. На их свадьбе присутствовало немало звезд.
Ранее мы писали, что Краснова восхитила безупречной фигурой в приспущенном наряде. Девушка выбрала необычный топ, который подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию. Шею девушка украсила необычным ожерельем.
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