Модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, удивила откровенной фотосессией

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма пикантном образе. Девушка лежала на полу. Она была одета в прозрачное боди черного цвета. Через тонкую ткань просвечивалось нижнее белье девушки. Яркий макияж делал ее образ невероятно соблазнительным.

Алена положила одну руку на грудь, а другую – на бедро. Кадр получился манящим и страстным. Сразу стало понятно, чем модель заманила в свои сети хулиганистого Никиту Преснякова.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Очень классная», «Какая же ты красивая», «Супер. Лучшая», «Супер красотка», «Ну просто тигрица! Фотка во!», «Моя любимая фотка теперь», «Ваааау», «Ты куколка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году. На их свадьбе присутствовало немало звезд.

Ранее мы писали, что Краснова восхитила безупречной фигурой в приспущенном наряде. Девушка выбрала необычный топ, который подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию. Шею девушка украсила необычным ожерельем.

Напомним, что подвыпившая невестка Пугачевой в опасном мини устроила разврат в лифте: "Пятничное настроение".

Как сообщала Politeka, юной невестке Пугачевой срочно понадобилась помощь врача, что произошло: "На лице появились...".

Также Politeka писала, что внук Аллы Пугачевой ошарашил срочным обращением из больницы, что произошло: "Папаша...".