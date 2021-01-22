Модель і блогер Альона Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, побешкетувала на славу

Як передає Politeka.net, 23-річна знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію соковитих фото, на яких ледь не засвітила зайве, виконуючи "трюки" в кабіні ліфта.

Так, невістка Пугачової в шовковій міні-сукні темного відтінку й піджаку, що раз у раз зісковзував з її тендітних плечей, небезпечно присіла навпочіпки, закинувши голову назад. При цьому в одній руці красуня тримала келих, а іншою - трималася за поручень - воно й не дивно.

У якийсь момент дівчині, мабуть, вдалося-таки встати. Спершись ліктем об металеву стіну, з нудьгуючим виразом обличчя, Альона продемонструвала своє вбрання у всій красі.

Додавши ефект розмитості на всі фото, невістка Пугачової ніби намагалася підкреслити атмосферу богемного гульні.

"П'ятничний настрій 👀", - підписала знімки дружина Преснякова.

Користувачі не знайшлися, що відповісти дівчині, а тільки ставили лайки. Правда, один з них поцікавився у моделі: "Знімали на motorola чи що? 😅"

Раніше ми повідомляли, що Краснова спокусила апетитною фігуркою, розкріпачившись біля новорічної ялинки. Дівчина позувала в незвичайному топі, схожому на шовкові стрічки, якими перетягнула бюст. Також на ній були шкіряні чорні штани і піджак, який та кокетливо приспустила.

Модель трохи подалася вперед, поклавши руку на стегно, відставлене трохи в сторону. При цьому Альона "стрельнула" оченятами, вхопившись іншою рукою за кінчик волосся.

"Просто хочу запам'ятати себе такою 😂 🤞 всіх з наступаючим!🤗", - підписано фото.

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