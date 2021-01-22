Модель и блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, пошалила на славу

Как передает Politeka.net, 23-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию сочных фото, на которых едва не засветила лишнее, исполняя "трюки" в кабине лифта.

Так, невестка Пугачевой в шелковом мини-платье темного оттенка и пиджаке, то и дело сплозающем с ее хрупких плечей, опасно присела на корточки, запрокинув голову назад. При этом в одной руке красотка держала бокал, а другой - держалась за поручень - оно и неудивительно.

В какой-то момент девушке, видимо, удалось-таки встать. Оперевшись локтем о металлическиую стену, со скучающим выражением лица, Алена продемонстрировала свой наряд во всей красе.

Добавив эффект размытости на все фото, невестка Пугачевой будто старалась подчеркнуть атмосферу богемного кутежа.

"Пятничное настроение 👀", - подписала снимки жена Преснякова.

Пользователи не нашлись, что ответить девушке, а только ставили лайки. Правда, один из них поинтересовался у модели: "Снимали на motorola что ли? 😅"

Ранее мы сообщали, что Краснова искусила аппетитной фигуркой, раскрепостившись возле новогодней елочки. Девушка позировала в необычном топе, похожем на шелковые ленты, которыми перетянула бюст. Также на ней были кожаные черные штаны и пиджак, который та кокетливо приспустила.

Модель немного подалась вперед, положив руку на бедро, отставленное немного в сторону. При этом Алена "стрельнула" глазками, ухватившись другой рукой за кончик волос.

"Просто хочу запомнить себя такой 😂🤞🏻 Всех с наступающим!🤗", - подписано фото.

Напомним, невестка Пугачевой переплюнула Орбакайте, показав под елочкой пышный бюст: "Просто хочу..."

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