Модель и блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, взбудоражила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, 23-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в умопомрачительном виде.

Невестка Пугачевой показал Селфи, на котром запечатлена стоя у зеркала. Краснова решила показать свою фигуру в одном белье. Девушка стоит у массажного стола, перенеся весь вес на одну ногу, а другую, согну в колене.

Можно заметить, что загар у девушки неравномерный, видны следы от шортов.

Руку, в которой она держит телефон, Алена подняла, чтобы закрыть почти все лицо, видны только ее губы. Таким образом нимок получился еще и загадочным.

Волосы Краснова собрала, не слишком заботясь об аккуратности присеки.

«Такой кайф», - подписала снимок девушка. Вероятно речь идет о впечатлениях от сеанса массажа.

Напомним, Алена Краснова и Никита Пресняков поженились 27 июля 2017 года. Роспись состоялась в одном из загсов Москвы, после чего молодожены устроили пышное торжество по случаю бракосочетания в элитном подмосковном коттеджном поселке на территории санатория «Барвиха».

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