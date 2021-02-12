Модель і блогер Альона Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, здивувала одкровенням

Як передає Politeka.net, 23-річна знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото й розповіла про проблеми зі здоров'ям, а також про лікування.

На одному з кадрів Альона позувала крупним планом, приспустивши білу сорочку. Блакитноока блондинка з ніжними рисами обличчя постала з мінімумом косметики. На другому фото невістка Пугачової постала поруч з клінікою.

За словами Альона, за останній рік вона багато часу приділяла своєму здоров'ю: почала правильно харчуватися і зачастила в спортзал. Нещодавно дівчина вирішила зайнятися ще й своєю проблемною шкірою.

"Через неправильне харчування на обличчі з'явилися висипання, а після їх усунення, залишилося постакне. За рекомендаціями моїх подруг, я звернулася до лікаря-дерматолога. Мені склали індивідуальний план лікування", - розповіла Альона, розкривши деталі, та зазначивши, що дані рекомендації засновані виключно на її особливостях. Серед них:

- Виключити лактозу і глютен

- Косметичні засоби (умивання, серветки, пілінг і точковий крем)

- Вітаміни цинк і омега

- Фототерапія

- Плазмотерапия

"Продукти з лактозою я давно не вживаю, замінюю соєвими, наприклад, каву п'ю на соєвому, мигдальному, кокосовому або фундочному молоці. З глютеном складніше) але буду намагатися! З фототерапією я зовсім не знайома, але може серед вас є ті, у кого є хороші результати? Буду рада, якщо поділитеся своїми історіями 🤗", - попросила поради дівчина.

Користувачі тут же відгукнулися в коментарях:

"Ми те, що ми їмо! Я думаю, що в тебе все вийде! Твоїй силі волі можна позаздрити👍. На карантині у всіх зайві кг з'явилися, а ти навпаки все зайве прибрала! Так тримати!"

"Звичайно, вже не дитина, доводиться стежити за тим, що їси і як виглядає твоя шкіра!🔥"

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