Модель и блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, удивила откровением

Как передает Politeka.net, 23-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото и рассказала о проблемах со здоровьем, а также о лечении.

На одном из кадров Алена позировала крупным планом, приспустив белую рубашку. Голубоглазая блондинка с нежными чертами лица предстала с минимумом косметики. На втором фото невестка Пугачевой предстала рядом с клиникой.

По словам Алены, за последний год она много времени уделяла своему здоровью: начала правильно питаться и зачастила в спортзал. Недавно девушка решила заняться еще и своей проблемной кожей.

"Из-за неправильного питания на лице появились высыпания, а после их устранения, осталось постакне. По рекомендациям моих подруг, я обратилась к врачу-дерматологу. Мне составили индивидуальный план лечения", - рассказала Алена, раскрыв детали, отметив, что данные рекомендации основаны исключительно на ее особенностях. Среди них:

- Исключить лактозу и глютен

- Косметические средства (умывание, салфетки, пилинг и точечный крем)

- Витамины цинк и омегу

- Фототерапия

- Плазмотерапия

"Продукты с лактозой я давно не употребляю, заменяю соевыми, например, кофе пью на соевом, миндальном, кокосовым или фундочном молоке. С глютеном посложнее) но буду стараться! С фототерапией я совсем не знакома, но может среди вас есть те, у кого есть хорошие результаты? Буду рада, если поделитесь своими историями 🤗", - попросила совета девушка.

Пользователи тут же откликнулись в комментариях:

"Мы то, что мы едим! Я думаю, что у тебя все получится! Твоей силы воли можно позавидовать👍. На карантине у всех лишние кг появились, а ты наоборот всё лишнее убрала! Так держать!"

"Конечно, уже не ребёнок, приходится следить за тем, что ешь и как выглядит твоя кожа!🔥"

Напомним, невестка Пугачевой переплюнула Орбакайте, показав под елочкой пышный бюст: "Просто хочу..."

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