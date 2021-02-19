Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза покорила поклонников радостной улыбкой

Несмотря на свой юный возраст, 7-летняя Лиза Галкина успела стать настоящей звездой соцсетей благодаря трогательным фото и видео, которыми делятся ее родители. Как пишет Politeka.net, на этот раз фото девочки всплыло в одном из фан-аккаунтов в Инстаграм.

На фото маленькая Лиза заснята дома. Девочка одета в простую черную футболку, а ее волосы, судя по всему, заплетены в косу. Лиза явно стоит возле окна, откуда на нее падает солнечный свет, как-бы подсвечивая волосы юной красотки. Лиза смотрит в камеру и счастливо улыбается.

«А вы тоже любите Лизу?», - говорится в подписи к фото.

Поклонники юной знаменитости тут же откликнулись на пост.

«Люблю Лизу и Гарика очень очаровательные детки», «Лиза так на А Б становится похожа только фигурка папы, особенно ножки», «Да любим, как ее можно не любить, светлая, добрая девочка!», «Спасибо маме, папе девочка растёт радостным и гармоничным ребёнком. В ней нет злости и это главное», «Как Лиза выросла!», «Лучезарный ребенок», «Очень, таких одна на сто лет», «Лиза начала взрослеть, меняется. Будет красоткой», - пишут люди.

Напомним, улыбчивая Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа: "Начинается весна".

Как сообщала Politeka, 7-летняя дочь Пугачевой и Галкина распустила белые локоны, впечатлив сказочным образом: «Какая взрослая уже».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина в купальнике поразила своим талантом: «Будет примой Большого театра».